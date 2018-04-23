Обвинение закончило представление доказательств по делу журналиста Сущенко

"Сторона обвинения закончила представление доказательств по делу украинского журналиста Романа Сущенко в Московском городском суде. 25 мая 2018 защита приступит к представлению письменных доказательств и ходатайств", - говорится в сообщении.

Напомним, Роман Сущенко, незаконно содержится в Российской Федерации, 27 марта на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме.

Р.Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.