Звільнивши Буславець, Кабмін показав свою неспроможність і небажання працювати з професіоналами - ЗМІ

“Досить дивна ситуація, коли керівника, який показав високі результати і значні поліпшення, раптово замінюють. І це — на тлі жахливого кадрового голоду в державі. Офіційна причина відставки Ольги Буславець — проблеми, що накопичилися в галузі. Рішення було спущено Прем’єру з Офісу Президента, там заявили про невдоволення результатами роботи в умовах активізація різних сфер впливу. Але якщо придивитися, то дане рішення виглядає абсолютно алогічним”, — йдеться в публікації.

Автор зазначає, що за 7 місяців роботи Ольги Буславець в енергосекторі відбулися серйозні поліпшення.

“Почався активний розвиток міжнародного партнерства в енергетичному ключі, налагоджений контакт з Німеччиною. Ольга Буславець відстоює і розвиток новітніх технологій в енергетиці, займається заходами щодо імплементації Європейського „зеленого“ курсу. Відбувається серйозне зрушення в законодавчій базі, де питання енергетики вже давно гальмувалися. Зокрема -законопроект про енергоефективність. З мертвої точки зрушили питання підписання ЕСКО-договорів щодо впровадження енергоефективних заходів, які блокувалися, зокрема, через загрозу „позакассовим“ доходам окремих зацікавлених осіб”, — зазначає він.

Крім того, чиновниця змогла вирішити питання з виплатами заборгованості по зарплатах шахтарям і запропонувала концепцію реформування вугільної галузі.

“Також варто відзначити, що ситуація на ринку енергетики за час керівництва Ольги Буславець стабілізувалася. Проблема втрати вільного доступу промисловості до дешевої „атомної“ електроенергії — вирішена; державні енергокомпанії уникли дефолту, що нависає над ними дамокловим мечем. Почалися виплати заборгованостей перед НАЕК „Енергоатом“ і „Укргідроенерго“, що досягли 9,8 млрд грн. Так що заяви, що Ольга Буславець не виправдала надії і довіру президента Зеленського, викликають недовіру. Можливо просто від глави енергогалузі очікували зовсім не професіоналізму? Ось так в черговий раз уряд показав свою неспроможність”, — підкреслюється в статті.