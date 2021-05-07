Звільніть Хеппі: слониха судиться з американським зоопарком через примусове утримання в неволі

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Цей випадок - перший в історії країн англосаксонської правової сім'ї, коли позивачем у справі habeas corpus (довільного затримання) виступає не людина.

Хеппі народилася в дикій природі в 1971 році. Ймовірно, її батьківщина - Таїланд. Разом з шістьма іншими слоненятами її перевезли в США. Тварин назвали в честь гномів з казки про Білосніжку.

У 1977 році куплену за 800 доларів Хеппі направили в зоопарк Бронкса. Згодом інші слони там були приспані або переселені. Майже 20 років Хеппі довелося жити практично на самоті. Це проблема, так як слони - соціальні тварини.

За даними зоозахисників, більшу частину часу Хеппі проводить в невеликій клітці, прихованій від очей відвідувачів зоопарку. Зоопарк заперечує, що слониха живе в ізоляції.

Nonhuman Rights Project ініціювала позов від імені слонихи в 2018 році. Його в різний час подали більше ніж у 20 судів, але всі відмовили від розгляду. Зоопарк стверджував, що будь-які рішення щодо слонихи повинні приймати не судді, а компетентні фахівці.

Зоозахисники створили петицію на підтримку Хеппі, її підписали 1,3 мільйона осіб.

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