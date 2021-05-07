Освободите Хэппи: слониха судится с американским зоопарком из-за принудительного содержания в неволе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Апелляционный суд штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск слонихи Хэппи против зоопарка Бронкса. Интересы животного предсталяет неправительственная организация Nonhuman Rights Project. Правозащитники от имени Хэппи жалуются на условия содержания, требуя признать ее право на физическую свободу и перевести ее в заповедник, информирует УНН.
Детали
Этот случай - первый в истории стран англосаксонской правовой семьи, когда истцом по делу habeas corpus (произвольного задержания) выступает не человек.
Хэппи родилась в дикой природе в 1971 году. Вероятно, ее родина - Таиланд. Вместе с шестью другими слонятами ее перевезли в США. Животных назвали в честь гномов из сказки о Белоснежке.
В 1977 году купленную за 800 долларов Хэппи направили в зоопарк Бронкса. Впоследствии другие слоны там были усыпленны или переселены. Почти 20 лет Хэппи пришлось жить практически в одиночестве. Это проблема, так как слоны - социальные животные.
По данным зоозащитников, большую часть времени Хэппи проводит в небольшой клетке, скрытой от глаз посетителей зоопарка. Зоопарк отрицает, что слониха живет в изоляции.
Nonhuman Rights Project инициировала иск от имени слонихи в 2018 году. Его в разное время подали более чем в 20 судов, но все отказались от рассмотрения. Зоопарк утверждал, что любые решения по поводу слонихи должны принимать не судьи, а компетентные специалисты.
Зоозащитники создали петицию в поддержку Хэппи, подписавших 1,3 миллиона человек.
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