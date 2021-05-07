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Освободите Хэппи: слониха судится с американским зоопарком из-за принудительного содержания в неволе

Освободите Хэппи: слониха судится с американским зоопарком из-за принудительного содержания в неволе

Киев  •  УНН

 • 18952 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Апелляционный суд штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск слонихи Хэппи против зоопарка Бронкса. Интересы животного предсталяет неправительственная организация Nonhuman Rights Project. Правозащитники от имени Хэппи жалуются на условия содержания, требуя признать ее право на физическую свободу и перевести ее в заповедник, информирует УНН.

Детали

Этот случай - первый в истории стран англосаксонской правовой семьи, когда истцом по делу habeas corpus (произвольного задержания) выступает не человек.

Хэппи родилась в дикой природе в 1971 году. Вероятно, ее родина - Таиланд. Вместе с шестью другими слонятами ее перевезли в США. Животных назвали в честь гномов из сказки о Белоснежке.

В 1977 году купленную за 800 долларов Хэппи направили в зоопарк Бронкса. Впоследствии другие слоны там были усыпленны или переселены. Почти 20 лет Хэппи пришлось жить практически в одиночестве. Это проблема, так как слоны - социальные животные.

По данным зоозащитников, большую часть времени Хэппи проводит в небольшой клетке, скрытой от глаз посетителей зоопарка. Зоопарк отрицает, что слониха живет в изоляции.

Nonhuman Rights Project инициировала иск от имени слонихи в 2018 году. Его в разное время подали более чем в 20 судов, но все отказались от рассмотрения. Зоопарк утверждал, что любые решения по поводу слонихи должны принимать не судьи, а компетентные специалисты.

Зоозащитники создали петицию в поддержку Хэппи, подписавших 1,3 миллиона человек.

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