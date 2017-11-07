Звільненому по амністії сепаратисту Юдаєву оголосили нову підозру

В поліції зауважили, що наразі Юдаєва оголошено у розшук.

“Дійсно вчора в суді було прийнято рішення і винесена ухвала про те, що Юдаєв звільнений за амністією. Він свою вину визнав за ст.294 та ст.296 ККУ. Слідчими Новобаварського відділу поліції було оголошено йому (нову — ред.) підозру за ст.122 — це нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. За інформацією, в СІЗО, знаходячись в медпункті, він наніс тілесні ушкодження іншій особі, яка впала і врезультаті цього удару отримала травму. Він (Юдаєв — ред.) відмовився від отримання підозри. Також йому було повідомлено про клопотання з’явитись в суд для обрання запобіжного заходу. Тому сьогодні по цій підозрі його оголошено в розшук” — розповів на брифінгу О.Бех.

Він також додав, що наразі місце знаходження зловмисника невідоме.

Нагадаємо, 6 листопада в Київському районному суді м.Харкова С.Юдаєву призначили покарання у вигляді 8 років тримання під вартою, але за “Законом Савченко” його звільнили просто із зали суду по амністії.