Освобожденному по амнистии сепаратисту Юдаеву объявили новое подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сергея Юдаева, который весной 2014 захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала, оголисилы новое подозрение. Об этом во время брифинга в Харькове рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.
В полиции отметили, что сейчас Юдаев объявлен в розыск.
“Действительно вчера в суде было принято решение о том, что Юдаев освобожден по амнистии. Он свою вину признал ст.294 и ст.296 УК. Следователями Новобаварского отдела полиции ему было объявлено (новое -ред.) подозрение по ст.122 — это нанесение телесных повреждений средней тяжести. По информации, в СИЗО, находясь в медпункте, он нанес телесные повреждения другому человеку, который упал и в результате этого удара получил травму. Он (Юдаев — ред.) отказался от получения подозрения. Также ему было сообщено о ходатайстве появиться в суд для избрания меры пресечения. Поэтому сегодня по этому подозрению он объявлен в розыск”, — рассказал на брифинге О.Бех.
Он также добавил, что сейчас местонахождение злоумышленника неизвестно.
Напомним, 6 ноября в Киевском районном суде г.Харькова С.Юдаеву назначили наказание в виде 8 лет содержания под стражей, но по “Закону Савченко” его освободили прямо из зала суда по амнистии.