Освобожденному по амнистии сепаратисту Юдаеву объявили новое подозрение

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 12113 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 72610 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 136991 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109913 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109557 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102012 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106287 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102980 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148985 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Освобожденному по амнистии сепаратисту Юдаеву объявили новое подозрение

Освобожденному по амнистии сепаратисту Юдаеву объявили новое подозрение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сергея Юдаева, который весной 2014 захватывал здание Харьковской ОГА и устраивал погромы в редакции местного телеканала, оголисилы новое подозрение. Об этом во время брифинга в Харькове рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.

В полиции отметили, что сейчас Юдаев объявлен в розыск.

“Действительно вчера в суде было принято решение о том, что Юдаев освобожден по амнистии. Он свою вину признал ст.294 и ст.296 УК. Следователями Новобаварского отдела полиции ему было объявлено (новое -ред.) подозрение по ст.122 — это нанесение телесных повреждений средней тяжести. По информации, в СИЗО, находясь в медпункте, он нанес телесные повреждения другому человеку, который упал и в результате этого удара получил травму. Он (Юдаев — ред.) отказался от получения подозрения. Также ему было сообщено о ходатайстве появиться в суд для избрания меры пресечения. Поэтому сегодня по этому подозрению он объявлен в розыск”, — рассказал на брифинге О.Бех.

Он также добавил, что сейчас местонахождение злоумышленника неизвестно.

Напомним, 6 ноября в Киевском районном суде г.Харькова С.Юдаеву назначили наказание в виде 8 лет содержания под стражей, но по “Закону Савченко” его освободили прямо из зала суда по амнистии.

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