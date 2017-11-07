Освобожденному по амнистии сепаратисту Юдаеву объявили новое подозрение

В полиции отметили, что сейчас Юдаев объявлен в розыск.

“Действительно вчера в суде было принято решение о том, что Юдаев освобожден по амнистии. Он свою вину признал ст.294 и ст.296 УК. Следователями Новобаварского отдела полиции ему было объявлено (новое -ред.) подозрение по ст.122 — это нанесение телесных повреждений средней тяжести. По информации, в СИЗО, находясь в медпункте, он нанес телесные повреждения другому человеку, который упал и в результате этого удара получил травму. Он (Юдаев — ред.) отказался от получения подозрения. Также ему было сообщено о ходатайстве появиться в суд для избрания меры пресечения. Поэтому сегодня по этому подозрению он объявлен в розыск”, — рассказал на брифинге О.Бех.

Он также добавил, что сейчас местонахождение злоумышленника неизвестно.

Напомним, 6 ноября в Киевском районном суде г.Харькова С.Юдаеву назначили наказание в виде 8 лет содержания под стражей, но по “Закону Савченко” его освободили прямо из зала суда по амнистии.