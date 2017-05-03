Звільненого начальника Закарпатської митниці призначили заступником Г.Москаля
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 3 травня. УНН. Сьогодні, 3 травня, заступником голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля призначили раніше звільненого керівника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова. Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації.
Водночас, як поінформували кореспондента УНН у прес-службі Управління ДФС у Закарпатській області, наказ про звільнення В.Колеснікова з попередньої посади датовано 28 квітня 2017 року.
“Ми отримали з Києва наказ про звільнення В.Колеснікова у зв'язку із переведенням”, — зазначила речниця Управління ДФС у Закарпатській області Алла Дацюк.
У Закарпатській облдержадміністрації зазначають, що колишній керівник митниці став переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади заступника голови Закарпатської обласної державної адміністрації, який проводило Міжрегіональне управління Національної державної служби у Львівській та Закарпатській областях Національного агентства України з питань державної служби.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні 2016 року начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова наказом тодішнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова відсторонили від виконання службових обов′язків на час здійснення дисциплінарного провадження. Разом із ним від посадових обов′язків було відсторонено і начальника митного поста “Ужгород” Євгена Потоцького.
Наказом від 26 жовтня 2016 року виконання обов′язків начальника Закарпатської митниці ДФС було покладено на начальника управління адміністрування митних платежів Закарпатської митниці ДФС Станіслава Балуєва, який перебуває на посаді до цього часу.