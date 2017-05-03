Уволенного начальника Закарпатской таможни назначили заместителем Г.Москаля
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 мая. УНН. Сегодня, 3 мая, заместителем председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля назначили ранее уволенного руководителя Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской облгосадминистрации.
В то же время, как сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе Управления ГФС в Закарпатской области, приказ об увольнении В.Колесникова с предыдущей должности датирован 28 апреля 2017.
“Мы получили из Киева приказ об увольнении В.Колесникова в связи с переводом”, — отметила пресс-секретарь Управления ГФС в Закарпатской области Алла Дацюк.
В Закарпатской облгосадминистрации отмечают, что бывший руководитель таможни стал победителем конкурса на замещение вакантной должности заместителя председателя Закарпатской областной государственной администрации, который проводило Межрегиональное управление Национальной государственной службы во Львовской и Закарпатской областях Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.
Как ранее сообщал УНН, в октябре 2016 начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова приказом тогдашнего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова отстранили от исполнения служебных обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства. Вместе с ним от должностных обязанностей был отстранен и начальник таможенного поста “Ужгород” Евгений Потоцкий.
Приказом от 26 октября 2016 выполнение обязанностей начальника Закарпатской таможни ГФС было возложено на начальника управления администрирования таможенных платежей Закарпатской таможни ГФС Станислава Балуева, который занимает должность до сих пор.