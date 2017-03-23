Звільнено директора Полтавського облавтодору Д.Осовського
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вчора, 22 березня 2017 року, спільним рішенням керівника ПАТ “ДАК “Автомобільні дороги України” Артема Гриненко та голови Укравтодору Славоміра Новака, звільнено директора Полтавського облавтодору Дмитра Осовського. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДАК “Автомобільні дороги України”.
“Це рішення назрівало вже давно. Чисельні фінансові порушення, прямі збитки підприємства та неефективне управління, що призвело майже до банкрутства Полтавського облавтодору — це той осередок проблем, що показала глобальна перевірка його діяльності” — зазначив А.Гриненко.
За його інформацією, саме результати роботи контрольно-ревізійної комісії Компанії у підприємстві і стали першочерговими передумовами. Відео, яке сьогодні продемонстрували на засіданні Уряду — стало останньою краплею.
“Здається, 8 березня вже пройшло, тому засипати ями землею з травою і квітами, навіть жартома — вже не смішно. До речі, це вже не перше ноу-хау Полтавського облавтодору: минулого тижня вкладали асфальт у дощ”, — додав А.Гриненко.
Окрім директора, за “новітню технологію” ремонту було також звільнено із займаної посади і керівника філії, що виконувала ці дорожні роботи.
Нагадаємо, минулого тижня за фінансові порушення та системне невиконання наказів компанії було звільнено директора Львівського облавтодору.
За порушення технологій ремонту протягом березня дві догани отримали очільники Харківського та Закарпатського облавтодору.
А у листопаді 2016 колишнього керівника харківського облавтодору, який підозрюється у розкраданні бюджетних коштів, затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією.