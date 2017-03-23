Уволен директор Полтавского облавтодора Д.Осовский

"Это решение назревало уже давно. Многочисленные финансовые нарушения, прямые убытки предприятия и неэффективное управление, что привело почти к банкротству Полтавского облавтодора — это тот очаг проблем, что показала глобальная проверка его деятельности ", - отметил А.Гриненко.

По его информации, именно результаты работы контрольно-ревизионной комиссии Компании на предприятии и стали первоочередными предпосылками. Видео, которое сегодня продемонстрировали на заседании Правительства - стало последней каплей.

"Кажется, 8 марта уже прошло, поэтому засыпать ямы землей с травой и цветами, даже в шутку - уже не смешно. Кстати, это уже не первое ноу-хау Полтавского облавтодора: на прошлой неделе укладывали асфальт в дождь ", - добавил А.Гриненко.

Кроме директора, за "новую технологию" ремонта был также освобожден от занимаемой должности и руководитель филиала, что выполнял эти дорожные работы.

Напомним, на прошлой неделе за финансовые нарушения и системное невыполнение приказов компании был уволен директор Львовского облавтодора.

За нарушение технологий ремонта в течение марта два выговора получили руководители Харьковского и Закарпатского облавтодора.

А в ноябре 2016 года бывшего руководителя харьковского облавтодора, который подозревается в хищении бюджетных средств, задержала Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией .