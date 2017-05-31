Звільнення заручників на Донбасі було одним з питань переговорів у "нормандському форматі" - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Під час переговорів у “нормандському форматі” українська сторона заявила, що безпека і звільнення заручників на Донбасі є ключовим пріоритетом. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає УНН.
“Поінформували родини заручників про позицію української сторони, озвучену заступником міністра закордонних справ В.Пристайком у Берліні, 30 травня, на зустрічі в нормандському форматі, що безпека і звільнення заручників є для нас ключовим пріоритетом,” — написала І.Геращенко.
При цьому, І.Геращенко зазначила, що очікує на результативне засідання у Мінську 7 червня.
“І керівництво СБУ, і ми в свою чергу запевнили родини, що готові до найширшого компромісу заради звільнення. Робитимемо все, аби 7 червня у Мінську було результативне засідання”, — додала І.Геращенко.
Як повідомляв УНН, Україна порушувала питання встановлення режиму під час переговорів у “нормандському форматі”.