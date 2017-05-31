Освобождение заложников в Донбассе было одним из вопросов переговоров в "нормандском формате" - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Во время переговоров в "нормандском формате" Украинская сторона заявила, что безопасность и освобождение заложников в Донбассе является ключевым приоритетом. Об этом на своей странице в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.
"Проинформировали семьи заложников о позиции украинской стороны, озвученную заместителем министра иностранных дел В.Пристайко в Берлине, 30 мая, на встрече в нормандском формате, безопасность и освобождение заложников для нас ключевым приоритетом", - написала И.Геращенко.
При этом, И.Геращенко отметила, что ожидает результативное заседание в Минске 7 июня.
"И руководство СБУ, и мы в свою очередь заверили семьи, готовы к самому широкому компромиссу ради освобождения. Делать все, чтобы 7 июня во Минске было результативное заседание ", - добавила И.Геращенко.
Как сообщал УНН, Украина поднимала вопрос установления режима во время переговоров в "нормандском формате" .