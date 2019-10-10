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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зведення Шулявського мосту переходить в активну фазу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Києві для монтажу прогину Шулявського мосту перекриють рух проспектом Перемоги. Про це повідомили у пресслужбі КМДА, передає УНН.

Зведення Шулявського мосту переходить в активну фазу

"Зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу. Цими вихідними будівельники встановлять новий прогін мосту – споруду, вагою 400 тонн, розміром 36 на 30 метрів. Для монтажу споруди повністю перекриють рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що рух буде заборонений з 00:05 13 жовтня (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок).

Нагадаємо, антимонопольний комітет виявив змову у тендері на реконструкцію Шулявського мосту.

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