Сведение Шулявского моста переходит в активную фазу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Киеве для монтажа прогиба Шулявского моста перекроют движение по проспекту Победы. Об этом сообщили в пресс-служба КГГА, передает УНН.
"Сведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана", - говорится в сообщении.
Сообщается, что движение будет запрещено с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник).
Напомним, антимонопольный комитет обнаружил заговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста.