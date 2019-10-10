Сведение Шулявского моста переходит в активную фазу

"Сведение Шулявского путепровода переходит в активную фазу. В эти выходные строители установят новый прогон моста - сооружение, весом 400 тонн, размером 36 на 30 метров. Для монтажа сооружения полностью перекроют движение по проспекту Победы на пересечении с ул. Вадима Гетьмана", - говорится в сообщении.

Сообщается, что движение будет запрещено с 00:05 13 октября (воскресенье) до 22:00 14 октября (понедельник).

Напомним, антимонопольный комитет обнаружил заговор в тендере на реконструкцию Шулявского моста.