Зведений підрозділ рятувальників з Дніпропетровщини вирушить до Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В ДСНС України під головуванням віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубка відбулося засідання оперативного штабу щодо ситуації в місті Авдіївка Донецької області. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
“Враховуючи критичну ситуацію, пріоритетними завданнями для місцевих органів влади та служб цивільного захисту є недопущення розмороження систем теплопостачання та вжиття заходів з відновлення у найкоротші терміни електропостачання теплоелектростанції заводу і фільтрувальної станції міста. У зв’язку з цим у Дніпропетровській області оперативно сформоване та укомплектовано угрупування сил Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області у складі 8 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу. Зведений підрозділ буде відправлений до м.Авдіївка Донецької області для надання допомоги постраждалому населенню. Одним з основних завдань підрозділу буде забезпечення аварійного електропостачання окремих об’єктів критичної інфраструктури. Угрупування укомплектоване 4 автономними джерелами електроживлення (електрогенераторами потужністю 44кВт — 1од., 66 кВт — 2од., 110 кВт — 1од.). Електростанції забезпечені повною заправкою паливо-мастильними матеріалами”, — йдеться у повідомленні.
Крім того, для обігріву постраждалого населення підготовлено 5 пересувних пунктів обігріву на базі табірних наметів УСБ-56 в комплекті з ліжками, пічками, столами та стільцями, а також запасом твердого палива та 1 потужним дизельним теплогенератором.
Особовий склад підрозділу укомплектований речовим майном для роботи в автономному режимі в польових умовах.
Нагадаємо, в Авдіївку Донецької області доправили додатковий загін бійців Національної поліції України.