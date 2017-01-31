Сводное подразделение спасателей из Днепропетровской области отправится в Авдеевку

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Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. В ГосЧс Украины под председательством вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко состоялось заседание оперативного штаба по ситуации в городе Авдеевка Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГосЧС Украины в Днепропетровской области.

"Учитывая критическую ситуацию, приоритетными задачами для местных органов власти и служб гражданской защиты является недопущение размораживания систем теплоснабжения и принятие мер по восстановлению в кратчайшие сроки электроснабжения теплоэлектростанции завода и фильтровальной станции города. В связи с этим в Днепропетровской области оперативно сформировано и укомплектовано группировку сил Главного управления ГосЧС Украины в Днепропетровской области в составе 8 единиц техники и 20 человек личного состава. Сводное подразделение будет отправлено в г. Авдеевка Донецкой области для оказания помощи пострадавшему населению. Одной из основных задач подразделения будет обеспечение аварийного электроснабжения отдельных объектов критической инфраструктуры. Группировка укомплектована 4 автономными источниками электропитания. Электростанции обеспечены полной заправкой горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Кроме того, для обогрева пострадавшего населения подготовлено 5 передвижных пунктов обогрева на базе лагерных палаток УСБ-56 в комплекте с кроватями, печками, столами и стульями, а также запасом твердого топлива и 1 мощным дизельным теплогенератором.

Личный состав подразделения укомплектован вещевым имуществом для работы в автономном режиме в полевых условиях.

Напомним, в Авдеевку Донецкой области отправили дополнительный отряд бойцов Национальной полиции Украины.

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