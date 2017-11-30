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Отруєний брат Кім Чен Ина мав при собі протиотруту

Отруєний брат Кім Чен Ина мав при собі протиотруту

Київ • УНН

 • 15010 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Отруєний у Малайзії брат північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Чон Нам мав при собі протиотруту - атропін у своєму наплічнику, передає УНН з посиланням на малазійську газету Star. 

 

За свідченням судово-медичного експерта-токсиколога, у наплічнику брата нинішнього північнокорейського лідера Кім Чон Нама знайдено 12 пляшок з атропіном.

Цей препарат використовується як універсальний антидот проти фосфорорганічних бойових отруйних та нервово-паралітичнх речовин, включаючи VX - найтоксиснішої з коли-небудь штучно синтезованих бойових отруйних речовин, яку, скоріш за все, використали у замаху на Кім Чон Нама.

Нагадаємо, начальник поліції Малайзії підтвердив, що людиною, яка була вбита в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур 13 лютого 2017 року, був Кім Чен Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. 

 

 

 

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