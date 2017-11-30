Отруєний брат Кім Чен Ина мав при собі протиотруту

За свідченням судово-медичного експерта-токсиколога, у наплічнику брата нинішнього північнокорейського лідера Кім Чон Нама знайдено 12 пляшок з атропіном.

Цей препарат використовується як універсальний антидот проти фосфорорганічних бойових отруйних та нервово-паралітичнх речовин, включаючи VX - найтоксиснішої з коли-небудь штучно синтезованих бойових отруйних речовин, яку, скоріш за все, використали у замаху на Кім Чон Нама.

Нагадаємо, начальник поліції Малайзії підтвердив, що людиною, яка була вбита в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур 13 лютого 2017 року, був Кім Чен Нам, брат лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.