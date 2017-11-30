Отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе противоядие

Согласно свидетельству судебно-медицинского эксперта-токсиколога, в рюкзаке брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Нама найдено 12 пузырьков с атропином.

Этот препарат используется как универсальный антидот против фосфорорганических боевых ядовитых и нервно-паралитических веществ, включая VX - самого тонсического из когда-либо искусственно синтезированных боевых отравляющих веществ, которое, скорее всего, использовали при покушении на Ким Чен Нама.

Напомним, начальник полиции Малайзии подтвердил, что человек, который был убит в международном аэропорту Куала-Лумпур 13 февраля 2017, был Ким Чен Нам - брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.