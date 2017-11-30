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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 13737 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 27852 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 35225 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 34777 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 100123 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 87796 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 97312 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124468 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе противоядие

Отравленный брат Ким Чен Ына имел при себе противоядие

Киев  •  УНН

 • 14998 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Отравленный в Малайзии брат северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Чен Нам имел при себе противоядие - атропин в своем рюкзаке, передает УНН со ссылкой на малазийские газету Star.

 

Согласно свидетельству судебно-медицинского эксперта-токсиколога, в рюкзаке брата нынешнего северокорейского лидера Ким Чен Нама найдено 12 пузырьков с атропином.

Этот препарат используется как универсальный антидот против фосфорорганических боевых ядовитых и нервно-паралитических веществ, включая VX - самого тонсического из когда-либо искусственно синтезированных боевых отравляющих веществ, которое, скорее всего, использовали при покушении на Ким Чен Нама.

Напомним, начальник полиции Малайзии подтвердил, что человек, который был убит в международном аэропорту Куала-Лумпур 13 февраля 2017, был Ким Чен Нам - брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

 

 

 

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