Звання "Мати-героїня" отримали 956 українських жінок

Звання "Мати-героїня" отримали багатодітні матері, які виховали до восьмирічного віку п’ять і більше дітей та створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

Найбільше нагороджених - з Рівненської області, 171 жінка.

Із Закарпатської - 153, Львівської - 95, Волинської - 86, Житомирської - 70, Чернівецької - 42, Одеської і Вінницької - по 40 жінок, Дніпропетровської - 35, Івано-Франківської - 30, Тернопільської - 22, Запорізької - 21, Київської - 20, Черкаської, Донецької і Полтавської - по 16 осіб, Хмельницької - 15, Харківської - 14, Херсонської і міста Києва - по 13, Чернігівської - 11, Сумської - 10, Луганської - 7.

Як повідомляв УНН, сільрада на Рівненщині є рекордсменом з народжуваності в Європі.