Звание "Мать-героиня" получили 956 украинских женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания "Мать-героиня" 956 украинкам. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
Звание "Мать-героиня" получили многодетные матери, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей и создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
Больше всего награжденных - из Ровенской области, 171 женщина.
Из Закарпатской - 153, Львовской - 95, Волынской - 86, Житомирской - 70, Черновицкой - 42, Одесской и Винницкой - по 40 женщин, Днепропетровской - 35, Ивано-Франковской - 30, Тернопольской - 22, Запорожской - 21, Киевской - 20, Черкасской, Донецкой и Полтавской - по 16, Хмельницкой - 15, Харьковской - 14, Херсонской и города Киева - по 13, Черниговской - 11, Сумской - 10, Луганской - 7.
Как сообщал УНН, сельсовет в Ровенской области является рекордсменом по рождаемости в Европе.