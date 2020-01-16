Зустріч з лідером рейтингу WTA: українки отримали суперниць основної сітки "AUS Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. П’ять українських тенісисток дізналися імена суперниць по основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, повідомляє УНН з посиланням на сайт “Великого тенісу України”.
Найбільш високорейтингову суперницю отримала киянка Леся Цуренко, яка на старті турніру зустрінеться з першою ракеткою світу Ешлі Барті. У 2014 році українка програла австралійці в кваліфікації в Акапулько, проте в 2018 році обіграла її в Брісбені. Цуренко в десятий раз зіграє на “Australian Open”: свій кращий результат вона показала в 2013 році, коли зіграла в третьому колі.
Еліна Світоліна (5 в WTA) отримала п’ятий номер посіву і в першому колі зіграє проти Кеті Бултер (№ 317), яка заявилась на турнір по “захищеному рейтингу”. Даяна Ястремська (24), посіяна на турнірі під 23-м номером, на старті зустрінеться з однією з переможниць кваліфікації.
Катерина Козлова (91) спробує здобути свою дебютну перемогу в Мельбурні в матчі проти Прісцилли Хон (139), яка отримала “wild card”.
Натомість Катерина Бондаренко (534) заявилася на турнір по “захищеному рейтингу”. У першому колі українку чекає володарка “wild card” Аріною Родіоновою (201).
Додамо, що основна сітку турніру розпочнеться з 20 січня.