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Встреча с лидером рейтинга WTA: украинки получили соперниц основной сетки "AUS Open"

Киев • УНН

 • 11516 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Пять украинских теннисисток узнали имена соперниц по основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Большого тенниса Украины".

Встреча с лидером рейтинга WTA: украинки получили соперниц основной сетки "AUS Open"

Наиболее высокорейтинговую соперницу получила киевлянка Леся Цуренко, которая на старте турнира встретится с первой ракеткой мира Эшли Барти. В 2014 году украинка проиграла австралийке в квалификации в Акапулько, однако в 2018 году обыграла ее в Брисбене. Цуренко в десятый раз сыграет на “Australian Open”: свой лучший результат она показала в 2013 году, когда сыграла в третьем круге.

Элина Свитолина (5 в WTA) получила пятый номер посева и в первом круге сыграет против Кэти Бултер (№ 317), которая заявилась на турнир по “защищенном рейтинга”. Даяна Ястремская (24), посеянная на турнире под 23-м номером, на старте встретится с одной из победительниц квалификации.

Екатерина Козлова (91) попытается получить свою дебютную победу в Мельбурне в матче против Присциллы Хон (139), которая получила “wild card”.

Зато Екатерина Бондаренко (534) заявилась на турнир по “защищенном рейтинга”. В первом круге украинку ждет обладательница “wild card” Ариной Родионовой (201).

Добавим, что основная сетку турнира начнется с 20 января.

Украинские Национальные Новости

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