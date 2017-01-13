Зустріч В.Гройсмана та Дж.Байдена перенесли на день
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Віце-президентом США Джозефом Байденом не 15 січня, як попередньо було повідомлено, а 16 січня. Про це УНН повідомили у прес-службі Кабміну.
“16 січня Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман проведе зустріч з Віце-президентом США Джозефом Байденом. Зустріч відбудеться у рамках візиту Віце-президента США в Україну”, — йдеться в повідомленні.
Початок заходу: 7:30.
Місце проведення: вул. Інститутська, 7.