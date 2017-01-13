Встречу В.Гройсмана и Дж.Байдена перенесли на день
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом США Джозефом Байденом не 15 января, как предварительно было сообщено, а 16 января. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.
"16 января Премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с Вице-президентом США Джозефом Байденом. Встреча состоится в рамках визита вице-президента США в Украину", - говорится в сообщении.
Начало мероприятия: 7:30.
Место проведения: ул. Институтская, 7.