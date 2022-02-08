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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68273 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Зустріч Шольца та Байдена: деталі перемовин

Зустріч Шольца та Байдена: деталі перемовин

Київ • УНН

 • 14162 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели зустріч у Білому домі. Лідери обговорили ряд питань, у тому числі загрозу вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться на сайті Білого дому, інформує УНН.

Деталі

Байден підтвердив свою відданість подальшому зміцненню американо-німецьких відносин і співпраці з новим канцлером для поглиблення трансатлантичного партнерства.

“Лідери обговорили поточні дипломатичні зусилля та зусилля стримування у відповідь на продовження військового нарощування Росії на кордонах України, підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та не допущення використання Росією енергії як зброї”, — йдеться в повідомленні Білого дому.

Також лідери обговорили головування Німеччини в G7, вжиття більш рішучих спільних дій для припинення пандемії COVID-19, відновлення безпеки в галузі охорони здоров’я, подолання кліматичної кризи та підтримки інклюзивного глобального економічного відновлення.

Нагадаємо 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність ввести санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

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