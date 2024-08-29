Зустріч міністрів єврозони під питанням через позицію Угорщини щодо рф - Politico
Київ • УНН
Зустріч міністрів фінансів єврозони в Будапешті може бути скасована через співпрацю Угорщини з росією. Кілька країн вже заявили про бойкот, рішення очікується наступного тижня.
Зустріч міністрів фінансів країн єврозони в Будапешті наступного місяця може бути скасовано через зростаючий гнів щодо співпраці Угорщини з росією. Глава Єврогрупи Пасхал Донохью ухвалить рішення до наступного тижня, повідомили Politico офіційні особи, передає УНН.
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Наразі зустріч запланована на 13 вересня. Але один із чиновників сказав, що ведеться інтенсивні переговори щодо можливого бойкоту з боку міністрів незалежно від рішення Донохо.
Переговори між міністрами фінансів зазвичай відбуваються раз на місяць, але в країні, яка за ротацією головує в ЄС, - двічі на рік. Підготовча зустріч із вищими державними службовцями запланована на 5 і 6 вересня. Politico зазначає, що на сайті Ради ЄС наразі немає жодної інформації про Єврогрупу.
Видання пише, що кілька міністрів уже дали зрозуміти, що не будуть присутніми на зустрічі, навіть якщо вона відбудеться в Угорщині, зокрема міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер і його колеги з Естонії, Фінляндії та Литви.
У липні кілька країн бойкотували міністерські зустрічі в Будапешті в помсту за візити Орбана в росію. Європейська комісія заявила, що її вищі посадові особи не братимуть участі в жодній із зустрічей під час шестимісячного головування Угорщини, яке триватиме до кінця року, що викликало обурення Будапешта.
Під час публічної зустрічі міністрів фінансів ЄС у липні багато міністрів розкритикували Орбана за зустріч із путіним і відсутність пріоритету в наданні допомоги Україні.