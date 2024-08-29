Встреча министров еврозоны под вопросом из-за позиции Венгрии по рф - Politico

Встреча министров финансов стран еврозоны в Будапеште в следующем месяце может быть отменена из-за растущего гнева относительно сотрудничества Венгрии с россией. Глава Еврогруппы Пасхал Донохью примет решение до следующей недели, сообщили Politico официальные лица, передает УНН.

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Сейчас встреча запланирована на 13 сентября. Но один из чиновников сказал, что ведется интенсивные переговоры относительно возможного бойкота со стороны министров независимо от решения Донохо.

Переговоры между министрами финансов обычно проходят раз в месяц, но в стране, которая по ротации председательствует в ЕС, - дважды в год. Подготовительная встреча с высшими государственными служащими запланирована на 5 и 6 сентября. Politico отмечает, что на сайте Совета ЕС пока нет никакой информации о Еврогруппе.

Издание пишет, что несколько министров уже дали понять, что не будут присутствовать на встрече, даже если она состоится в Венгрии, в частности министр финансов Германии Кристиан Линднер и его коллеги из Эстонии, Финляндии и Литвы.

В июле несколько стран бойкотировали министерские встречи в Будапеште в отместку за визиты Орбана в россию. Европейская комиссия заявила, что ее высшие должностные лица не будут участвовать ни в одной из встреч во время шестимесячного председательства Венгрии, которое продлится до конца года, что вызвало возмущение Будапешта.

Во время публичной встречи министров финансов ЕС в июле многие министры раскритиковали Орбана за встречу с Путиным и отсутствие приоритета в оказании помощи Украине.