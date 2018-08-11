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Зустріч Ліги Європи перервали через розбиту фанатом голову арбітра

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У поєдинку третього раунду кваліфікації між австрійським “Штурмом” і кіпрським “АЕКом” стався неприємний інцидент пов’язаний зі здоров’ям судді, повідомляє УНН з посиланням на Footballski.

Зустріч Ліги Європи перервали через розбиту фанатом голову арбітра

Шведська бригада суддів зазнала пошкодження, а саме один із лайнсменів. У другому таймі на 78 хвилині за рахунку 0:2 вболівальники господарів кинули пляшку з трибун та влучили в голову асистенту арбітра.

Швед зазнав серйозної травми голови, на відео можна побачити значне ушкодження лобової частини, після чого був доставлений у лікарню.

Примітно, що обидві команди вирушили в роздягальні. Однак після наради представників УЄФА було прийнято рішення відновити матч.

Додамо, що гра так і завершилася з результатом 0:2.

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