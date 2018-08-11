Встречу Лиги Европы прервали из-за разбитой фанатом головы арбитра

Шведская бригада судей претерпела повреждения, а именно один из лайнсменов. Во втором тайме на 78 минуте при счете 0:2 болельщики хозяев бросили бутылку с трибун и попали в голову ассистенту арбитра.

Швед получил серьезную травму головы, на видео можно увидеть значительное повреждение лобной части, после чего был доставлен в больницу.

Примечательно, что обе команды отправились в раздевалки. Однако после совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить матч.

Добавим, что игра так и завершилась с результатом 0:2.