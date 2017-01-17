Зустріч голови Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з нардепами відбудеться завтра

На круглий стіл запрошено провідного експерта в світі, главу Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик менеджменту та безпеки бізнесу пана Т’єрі Пужоля.

Також до участі у круглому столі запрошені: міністр фінансів, народні депутати та оператори державних лотерей.

По завершенню круглого столу заплановано проведення брифінгу.