Зустріч голови Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з нардепами відбудеться завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Завтра, 18 січня, в приміщенні Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України відбудеться круглий стіл на тему: “Функціонування системи моніторингу та контролю в гральному бізнесі”, повідомляє УНН.
На круглий стіл запрошено провідного експерта в світі, главу Комітету Всесвітньої лотерейної асоціації з ризик менеджменту та безпеки бізнесу пана Т’єрі Пужоля.
Також до участі у круглому столі запрошені: міністр фінансів, народні депутати та оператори державних лотерей.
По завершенню круглого столу заплановано проведення брифінгу.