Встреча председателя Комитета Всемирной лотерейной ассоциации с нардепами состоится завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Завтра, 18 января, в помещении Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины состоится круглый стол на тему: "Функционирование системы мониторинга и контроля в игорном бизнесе", сообщает УНН.
На круглый стол приглашен ведущий эксперт в мире, глава Комитета Всемирной лотерейной ассоциации по риску менеджмента и безопасности бизнеса господин Тьерри Пужолем.
Также к участию в круглом столе приглашены: министр финансов, народные депутаты и операторы государственных лотерей.
По завершению круглого стола запланировано проведение брифинга.