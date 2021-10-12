Зупинка поїздів Укрзалізниці: чому співробітники залізниці почали зупиняти свою роботу

Цитата

"Я не знаю, чому це називають акціями протестів. Стан вагонів і локомотивів в аварійному, непридатному стані. Люди, які працюють там, не можуть брати на себе відповідальність, які працюють за мізерні зарплати, і випускати аварійні об'єкти. Це життя і здоров'я людей, і питання екології. Багато перевезень хімічних речовин, що буде якщо відбудеться аварія з вагонами, які їх перевозять? Ми написали звернення до уряду, СБУ, МВС, у нас вимога, щоб всі виконували свої обов'язки. Уряд має переглянути тарифні ставки і посадові оклади. У цьому році зростання зарплат має становити 75%", - сказав він.

Доповнимо

У профспілці розповідають, що зарплати не переглядали два останні роки, незважаючи на те, що за умовами колективного договору, повинні були підвищувати на 25% на рік.

"Тобто на мільйонні зарплати наглядової ради і Лещенка, який не знає ширину української залізничної колії є кошти. А співробітникам залізничної галузі, яких і так катастрофічно не вистачає - немає грошей. Щоразу як ми протестуємо нам обіцяють, і далі все одно нічого не відбувається", - каже Скиба.

Деталі

Глава незалежної профспілки розповідає, що протестувати проти таких умов роботи погодилися шість депо на Південній залізниці, три депо на Південно-Західній, зупиняється Львівське західне депо, планують підключитися працівники Придніпровської гілки. Однак в регіональних Депо повідомили, що цю інформацію не можуть підтвердити. Пресслужба УЗ повідомила, що дасть публічний коментар ЗМІ до кінця дня. За інформацією УНН, зараз з протестуючими залізничниками проводять бесіди, просять продовжити працювати і обіцяють найближчими днями піти на їхні вимоги.

Контекст

Нагадаємо, 8 жовтня Міністерство інфраструктури опублікувало новий наказ про обмеження термінів експлуатації вантажних вагонів у залежності від віку. Попередні накази на цю тему були відхилені регуляторною службою.