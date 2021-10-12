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Остановка поездов Укрзализныци: почему сотрудники железной дороги начали останавливать свою работу

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Сотни работников “Укрзалізниці” (УЗ) сейчас на грани забастовок. Уже с сегодняшнего дня на маршруты могут не выйти составы, которые не соответствуют всем требованиям безопасности. Если правительство не отреагирует на требования сотрудников УЗ уже в ближайшие недели может остановится работа более 70% пассажирских вагонов и локомотивов. Об этом УНН рассказал Александр Скиба, глава независимого профсоюза Укрзализныци.

Цитата

“Я не знаю, почему это называют акциями протестов. Состояние вагонов и локомотивов в аварийном, непригодном состоянии. Люди работающие там, не могут брать на себя ответственность, которые работают за мизерные зарплаты, и выпускать аварийные объекты. Это жизнь и здоровье людей, и вопрос экологии. Много перевозок химических веществ, что будет как произойдёт авария с вагонами, которые их перевозят? Мы написали обращение в правительство, СБУ, МВД, у нас требование чтобы все выполняли свои обязанности. Правительство должно пересмотреть тарифные ставки и должностные оклады. В этом году рост зарплат должен составить 75%”, — сказал он.

Дополним

В профсоюзе рассказывают, что зарплаты не пересматривали два последних года, несмотря на то, что по условиям коллективного договора, должны были повышать на 25% в год.

“То есть на миллионные зарплаты Набсовету и Лещенко, который не знает ширину украинской железнодорожной колеи есть средства. А сотрудникам железнодорожной отрасли, которых и так катастрофически не хватает — нет денег. Каждый раз как мы протестуют нам обещают, и дальше все равно ничего не происходит”, — говорит Скиба.

Детали

Глава независимого профсоюза рассказывает, что протестовать против таких условий работы согласились шесть депо на Южной железной дороге, три депо на Юго-Западной, останавливается Львовское западное депо, планируют подключиться работники Приднепровской ветки. Однако в региональных Депо сообщили, что данную информацию не могут подтвердить. Пресс-служба УЗ сообщила, что даст публичный комментарий СМИ к концу дня. По информации УНН, сейчас с протестующими железнодорожниками проводят беседы, просят продолжить работать и обещают в ближайшие дни пойти на их требования.

Контекст

Напомним, 8 октября Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Предыдущие приказы на эту тему были отклонены регуляторной службой.

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