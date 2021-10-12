Остановка поездов Укрзализныци: почему сотрудники железной дороги начали останавливать свою работу

КИЕВ. 12 октября. УНН. Сотни работников “Укрзалізниці” (УЗ) сейчас на грани забастовок. Уже с сегодняшнего дня на маршруты могут не выйти составы, которые не соответствуют всем требованиям безопасности. Если правительство не отреагирует на требования сотрудников УЗ уже в ближайшие недели может остановится работа более 70% пассажирских вагонов и локомотивов. Об этом УНН рассказал Александр Скиба, глава независимого профсоюза Укрзализныци.