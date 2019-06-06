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Зубко заявив Кучмі про важливість режиму тиші на Донбасі під час жнив

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Серед ключових питань щодо Донбасу – питання інфраструктури і головне, збереження водопостачання від Сіверського Донця до Маріуполя, а також безумовне забезпечення режиму тиші під час жнив. Про це написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами зустрічі з головою української делегації у ТКГ щодо Донбасу Леонідом Кучмою, передає УНН.

"Зустрівся з головою української делегації у тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Леонідом Кучмою", - повідомив Зубко.

Ключові питання, які цікавлять, зі слів віце-прем'єра:

  • Питання інфраструктури: головне - збереження водопостачання від Сіверського Донця до Маріуполя. На сьогоднішній день газо-, тепло-, електропостачання до ОРДЛО немає. Для недопущення гуманітарної та екологічної катастрофи, особливо у літній період, водозабезпечення має бути збережене.
  • Питання, які напряму впливають на економіку Донецької та Луганської областей: безумовне забезпечення "режиму тиші" під час жнив. Для збору врожаю фермерські господарства очікують припинення вогню.

"Всі питання, які піднімаються на засіданнях підгруп тристоронньої контактної групи, уряд розглядає виключно у рамках рішень РНБОУ та директив МЗС, відповідно до рішень нормандського формату і мінського протоколу", - вказав Зубко.

Як повідомляв УНН, напередодні за підсумками засідання ТКГ у Мінську представник України Леонід Кучма, говорячи про режим тиші на Донбасі, заявив, що "має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів".

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