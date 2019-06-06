Зубко заявив Кучмі про важливість режиму тиші на Донбасі під час жнив

КИЇВ. 6 червня. УНН. Серед ключових питань щодо Донбасу – питання інфраструктури і головне, збереження водопостачання від Сіверського Донця до Маріуполя, а також безумовне забезпечення режиму тиші під час жнив. Про це написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко за результатами зустрічі з головою української делегації у ТКГ щодо Донбасу Леонідом Кучмою, передає УНН.