Зубко розповів, коли українці відчують ефект від реформи ЖКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Перший відчутний ефект від реформи житлово-комунального господарства можна буде отримати протягом трьох-п’яти років. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу чиновника.
"Країнам Європи на модернізацію житлового сектора, підприємств з теплопостачання та мереж, а також водопостачальних підприємств знадобилося 15 років. Нам потрібно пройти його за 8-10 років. Перший максимальний ефект від реформи житлово-комунального господарства з’явиться протягом трьох-п’яти років", - наголосив він.
За словами віце-прем’єра, модернізацію галузі вже фінансують міжнародні фінансові організації, зокрема Світовий банк дає водо- та теплопостачальним підприємствам 1 млрд євро, Європейський інвестиційний банк — 400 млн євро. Проте, міністр ЖКГ вважає, що цих грошей недостатньо.
"Щороку держава виділяє на субсидії для 65% населення 80 млрд грн (близько 3,5 млрд долл.). Ці витрати на 40% неефективні, оскільки йдуть на житло, яке не було модернізоване. Ці кошти потрібно повернути у вигляді інвестицій. Тому головне завдання – монетизація на рівні підприємств і монетизація залишків субсидій у вигляді інвестицій на термомодернізацію", — переконаний Зубко.
Міністр також наголосив на важливості консолідації усіх джерел фінансування для реформування галузі, завдяки чому проекти з енергоефективності та термомодернізації вдасться реалізувати за 8-10 років.
Зазначимо, на модернізацію житлового сектора Україні потрібно близько €30 млрд, на підприємства теплопостачання та мереж – ще €10 млрд, водопостачальних підприємств – близько €6 млрд.
Нагадаємо, завдяки монетизації субсидій для споживачів частину зекономлених коштів можна буде направити на енергоефективність.