Зубко рассказал, когда украинцы почувствуют эффект от реформы ЖКХ

"Странам Европы на модернизацию жилого сектора, предприятий теплоснабжения и сетей, а также водоснабжающих предприятий понадобилось 15 лет. Нам нужно пройти его за 8-10 лет. Первый максимальный эффект от реформы жилищно-коммунального хозяйства появится в течение трех-пяти лет", - подчеркнул он.

По словам вице-премьера, модернизацию отрасли уже финансируют международные финансовые организации, в частности Всемирный банк дает водо- и теплоснабжающим предприятиям 1 млрд евро, Европейский инвестиционный банк - 400 млн евро. Однако, министр ЖКХ считает, что этих денег недостаточно.

"Ежегодно государство выделяет на субсидии для 65% населения 80 млрд грн (около 3,5 млрд долл.). Эти расходы на 40% неэффективны, поскольку идут на жилье, которое не было модернизировано. Эти средства нужно вернуть в виде инвестиций. Поэтому главная задача - монетизация на уровне предприятий и монетизация остатков субсидий в виде инвестиций на термомодернизации", - убежден Зубко.

Министр также подчеркнул важность консолидации всех источников финансирования для реформирования отрасли, благодаря чему проекты по энергоэффективности и термомодернизации удастся реализовать за 8-10 лет.

Отметим, на модернизацию жилищного сектора Украины нужно около € 30 млрд, на предприятия теплоснабжения и сетей - еще € 10 млрд, водоснабжающих предприятий - около € 6 млрд.

Напомним, благодаря монетизации субсидий для потребителей часть сэкономленных средств можно будет направить на энергоэффективность.