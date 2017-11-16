Зубко розповів, коли Україна отримає 100 млн євро на Фонд енергоефективності

“Найперше завдання на сьогодні — якнайшвидше затвердження на рівні уряду статут Фонду енергоефективності, напрямів його діяльності та порядку його фінансування. Адже це є підставою для підписання з ЄС фінансової угоди, що дасть змогу вже до кінця цього року отримати доступ до фінансових ресурсів у 100 мільйонів євро для повноцінного запуску роботи Фонду ЕЕ”, — зазначив він.

Г.Зубко зазначив, що вже прийняті стратегічні документи й рішення, а саме Концепція реформування теплоенергетики, щодо прямих розрахунків держави та підприємств ТКЕ, реструктуризації боргів.

У той же час, за його словами, реперними точки для подальшої співпраці з ЄС потрібно здійснити кадровий відбір керівників та членів наглядової ради Фонду ЕЕ, створення необхідних IT-систем (реєстрів енергоаудиторів, сертифікатів енергоефективності, моніторингу результатів впроваджених енергоефективних заходів), а також створення публічної платформи з надання послуг енергоаудиту на базі системи Prozzorro, що забезпечить прозорість та відкритість всіх процедур.