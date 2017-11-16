Зубко розповів, коли Україна отримає 100 млн євро на Фонд енергоефективності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Кабінет міністрів України має затвердити статут Фонду енергоефективності та порядок його фінансування для того, щоб отримати до кінця року доступ до 100 млн євро для запуску Фонду. Про це написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.
“Найперше завдання на сьогодні — якнайшвидше затвердження на рівні уряду статут Фонду енергоефективності, напрямів його діяльності та порядку його фінансування. Адже це є підставою для підписання з ЄС фінансової угоди, що дасть змогу вже до кінця цього року отримати доступ до фінансових ресурсів у 100 мільйонів євро для повноцінного запуску роботи Фонду ЕЕ”, — зазначив він.
Г.Зубко зазначив, що вже прийняті стратегічні документи й рішення, а саме Концепція реформування теплоенергетики, щодо прямих розрахунків держави та підприємств ТКЕ, реструктуризації боргів.
У той же час, за його словами, реперними точки для подальшої співпраці з ЄС потрібно здійснити кадровий відбір керівників та членів наглядової ради Фонду ЕЕ, створення необхідних IT-систем (реєстрів енергоаудиторів, сертифікатів енергоефективності, моніторингу результатів впроваджених енергоефективних заходів), а також створення публічної платформи з надання послуг енергоаудиту на базі системи Prozzorro, що забезпечить прозорість та відкритість всіх процедур.