Зубко рассказал, когда Украина получит 100 млн евро на Фонд энергоэффективности

"Основная задача на сегодня - скорейшее утверждение на уровне правительства устав Фонда энергоэффективности, направлений его деятельности и порядке его финансирования. Ведь это является основанием для заключения с ЕС финансовой сделки, что позволит уже до конца этого года получить доступ к финансовым ресурсам в 100 млн евро для полноценного запуска работы Фонда ЭЭ", - отметил он.

Г.Зубко отметил, что уже приняты стратегические документы и решения, а именно Концепция реформирования теплоэнергетики, по прямых расчетов государства и предприятий ТКЭ, реструктуризации долгов.

В то же время, по его словам, реперными точки для дальнейшего сотрудничества с ЕС необходимо осуществить кадровый отбор руководителей и членов наблюдательного совета Фонда ЭЭ, создание необходимых IT-систем (реестров энергоаудиторов, сертификатов энергоэффективности, мониторинга результатов внедренных энергоэффективных мероприятий), а также создание публичной платформы по предоставлению услуг энергоаудита на базе системы Prozzorro, что обеспечит прозрачность и открытость всех процедур.