Зубко рассказал, когда Украина получит 100 млн евро на Фонд энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Кабинет министров Украины должен утвердить устав Фонда энергоэффективности и порядок его финансирования для того, чтобы получить к концу года доступ к 100 млн евро для запуска Фонда. Об этом написал на своей странице в Facebook вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.
"Основная задача на сегодня - скорейшее утверждение на уровне правительства устав Фонда энергоэффективности, направлений его деятельности и порядке его финансирования. Ведь это является основанием для заключения с ЕС финансовой сделки, что позволит уже до конца этого года получить доступ к финансовым ресурсам в 100 млн евро для полноценного запуска работы Фонда ЭЭ", - отметил он.
Г.Зубко отметил, что уже приняты стратегические документы и решения, а именно Концепция реформирования теплоэнергетики, по прямых расчетов государства и предприятий ТКЭ, реструктуризации долгов.
В то же время, по его словам, реперными точки для дальнейшего сотрудничества с ЕС необходимо осуществить кадровый отбор руководителей и членов наблюдательного совета Фонда ЭЭ, создание необходимых IT-систем (реестров энергоаудиторов, сертификатов энергоэффективности, мониторинга результатов внедренных энергоэффективных мероприятий), а также создание публичной платформы по предоставлению услуг энергоаудита на базе системы Prozzorro, что обеспечит прозрачность и открытость всех процедур.