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Зубко назвав реформи, без яких неможливе досягнення енергоефективності

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Для перетворення України на енергоефективну державу необхідно провести низку супутніх реформ. Серед них – реформа житлового сектору, реформа субсидій, реформа енергетичного сектору тощо. Про це під час презентації результатів впровадження реформи енергоефективності сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.

"Для нас дуже важливим є пов'язані реформи, без яких неможливо витримати умови енергоефективності. Це реформа житлового сектору (закони про ЖКП та спільну власність), реформа субсидій (монетизація, мотивація, зменшення споживання, розуміння населенням, що саме можна отримати в результаті зменшення споживання, а головне – яким чином із можна повернути частину коштів на субсидій, 80 млрд на рік, для інвестицій в енергоефективність), реформа енергоринку (можливість долучення до теплоенергетики тих підприємств, які можуть постачати газ на конкурентних умовах), будівельна реформа (нові вимоги, нові ДБН, нові класи наслідків повинні дозволити, насамперед, повинні прискорити процедуру впровадження енергоефективних заходів)", – сказав Зубко.

Як повідомляв УНН, у Держенергоефективності розповіли про умови надання "теплих кредитів".

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