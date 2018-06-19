Зубко назвал реформы, без которых невозможно достижение энергоэффективности
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Для превращения Украины в энергоэффективное государство необходимо провести ряд сопутствующих реформ. Среди них - реформа жилищного сектора, реформа субсидий, реформа энергетического сектора и тому подобное. Об этом во время презентации результатов внедрения реформы энергоэффективности сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает корреспондент УНН.
"Для нас очень важны связанные реформы, без которых невозможно выдержать условия энергоэффективности. Это реформа жилищного сектора (законы о ЖКУ и общей собственности), реформа субсидий (монетизация, мотивация, уменьшение потребления, понимание населением, что именно можно получить в результате уменьшение потребления, а главное - каким образом из можно вернуть часть средств на субсидий, 80 млрд в год, для инвестиций в энергоэффективность), реформа энергорынка (возможность добавления в теплоэнергетику тех предприятий, которые могут поставлять газ на конкурентных условиях), строительная реформа (новые требования, новые ГСН, новые классы последствий должны позволить, прежде всего, должны ускорить процедуру внедрения энергоэффективных мероприятий)", - сказал Зубко.
Как сообщал УНН, в Госэнергоэффективности рассказали об условиях предоставления "теплых кредитов".