Зсув ґрунту в Еквадорі: кількість жертв зросла до 24
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Внаслідок зсуву ґрунту у столиці Еквадору Кіто загинуло щонайменше 24 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Поранення дістало 48 людей, зникло безвісти — 12.
"Ми побачили цю величезну чорну річку, яка тягла за собою все, нам довелося дертися по стінах, щоб врятуватися", — сказала одна з жительок міста.
Як зазначили, влада не відкидає можливості повторення зсувів. Для людей, які залишилися без домівок, створили притулки.
Нагадаємо
31 січня у столиці Еквадору Кіто зливи спричинили скупчення води в ущелині біля кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна, внаслідок чого на житлові будинки обрушився бруд та каміння. Також було зруйновано сотні доріг та порушено роботу електропостачання.
Раніше повідомляли про 22 загиблих та 47 поранених.