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Зсув ґрунту в Еквадорі: кількість жертв зросла до 24

Зсув ґрунту в Еквадорі: кількість жертв зросла до 24

Київ • УНН

 • 12999 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Внаслідок зсуву ґрунту у столиці Еквадору Кіто загинуло щонайменше 24 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Поранення дістало 48 людей, зникло безвісти — 12.

"Ми побачили цю величезну чорну річку, яка тягла за собою все, нам довелося дертися по стінах, щоб врятуватися", — сказала одна з жительок міста.

Як зазначили, влада не відкидає можливості повторення зсувів. Для людей, які залишилися без домівок, створили притулки.  

Нагадаємо

31 січня у столиці Еквадору Кіто зливи спричинили скупчення води в ущелині біля кварталів Ла-Гаска та Ла-Комуна, внаслідок чого на житлові будинки обрушився бруд та каміння. Також було зруйновано сотні доріг та порушено роботу електропостачання.

Раніше повідомляли про 22 загиблих та 47 поранених.

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