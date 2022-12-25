Зсув грунту у Малайзії: кількість загиблих зросла до 31
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Останню жертву зсуву, що стався минулого тижня в Малайзії, знайдено, в результаті чого остаточна кількість загиблих склала 31 особу, повідомила в суботу влада країни, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
Остання жертва, хлопчик у віці від семи до 12 років, був знайдений приблизно в чотирьох метрах від популярного кемпінгу в штаті Селангор, за даними пожежно-рятувального департаменту.
Влада також оприлюднила список жертв, серед яких є вчителі та учні місцевої школи.
Наймолодшій жертві був один рік, а найстаршій - 67 років. Одинадцять жертв - діти.
Контекст
Зсув накрив популярний кемпінг у штаті Селангор минулої п'ятниці, заставши близько 100 людей під час сну.
Нагадаємо
Понад 1,4 мільйона будинків і підприємств у США були знеструмлені вранці напередодні Різдва. Зимовий шторм обірвав лінії електропередач через руйнівний вітер, сильний сніг і небезпечно низьку температуру, що призвело до загибелі щонайменше 15 людей.