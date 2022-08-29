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ЗСУ зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські захисники зупинили наступ російських окупантів на Слов’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це УНН пише з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

ЗСУ зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб

Деталі

На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БПЛА, намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми, завдавали авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Ворог продовжив ведення повітряної розвідки БПЛА. Українські захисники зупинили спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 47,1 тис. осіб, 1947 танків, 203 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

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