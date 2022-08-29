ЗСУ зупинили наступ окупантів на трьох напрямках – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Українські захисники зупинили наступ російських окупантів на Слов’янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Про це УНН пише з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Деталі
На Слов’янському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Противник задіяв розвідувальні БПЛА, намагався провести безглузду розвідку боєм у районі населеного пункту Долина, зазнав втрат та відійшов. З метою покращення тактичного положення ворог вів штурмові дії біля Богородичного, успіху не мав.
На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно.
На Бахмутському напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми, завдавали авіаударів у районах Яковлівки та Кодеми. Ворог продовжив ведення повітряної розвідки БПЛА. Українські захисники зупинили спроби противника вести наступальні бої поблизу Кодеми та Зайцевого.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україні сягнули вже близько 47,1 тис. осіб, 1947 танків, 203 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.