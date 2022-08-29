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ВСУ остановили наступление оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 8129 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украинские защитники остановили наступление российских оккупантов на Славянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях. Об этом УНН пишет со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

ВСУ остановили наступление оккупантов на трех направлениях – Генштаб

Детали

На Славянском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из танков, ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Курульки, Бражковки, Богородичного, Краснополья и Адамовки. Противник задействовал разведывательные БПЛА, пытался провести бессмысленную разведку боем в районе населенного пункта Долина, понес потери и отошел. С целью улучшения тактического положения враг вел штурмовые действия возле Богородичного, успеха не имел.

На Авдеевском направлении огневому влиянию подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в Первомайском районе, безуспешно.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру возле Бахмутского, Шумов, Яковлевки, Зайцевого и Кодемы, наносили авиаудары в районах Яковлевки и Кодемы. Враг продолжил ведение воздушной разведки БПЛА. Украинские защитники остановили попытки противника вести наступательные бои вблизи Кодемы и Зайцевого.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украине достигли уже около 47,1 тыс. человек, 1947 танков, 203 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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