ЗСУ заявили, що з 00:00 годин 5 березня готові до встановлення режиму тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Збройні сили України заявили про готовність встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО, передає УНН.
“Збройні Сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00.00 годин 5 березня 2018 року”, — йдеться у заяві штабу.
У штабі поінформували, що підрозділи ЗСУ у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України.
У штабі нагадали, що кожна домовленість про припинення вогню силами АТО дотримувалася неухильно.
Водночас, наголосили у прес-центрі штабу АТО, винятково у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні Сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь.
Нагадаємо, 28 лютого прес-секретар представника України у ТКГ Кучми Дарка Оліфер повідомляла, що розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської можливе 5 березня за умови дотримання режиму тиші.
2 березня представник РФ у ТКГ Борис Гризлов заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі погодила текст заяви про введення режиму припинення вогню з 5 березня.