ВСУ заявили, что с 00:00 часов 5 марта готовы к установлению режима тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Вооруженные силы Украины заявили о готовности установления и соблюдения режима прекращения огня с 00:00 часов 5 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО, передает УНН.
"Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта 2018 года", - говорится в заявлении штаба.
В штабе сообщили, что подразделения ВСУ в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины.
В штабе напомнили, что каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась неукоснительно.
В то же время, отметили в пресс-центре штаба АТО, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществление других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ.
Напомним, 28 февраля пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Кучмы Дарка Олифер сообщала, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской должно быть 5 марта при условии соблюдения режима тишины.
2 марта представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала текст заявления о введении режима прекращения огня с 5 марта.