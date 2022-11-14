ЗСУ завдали удару по пункту управління окупантів у Горлівці, поранено 15 рашистів

Цитата

«За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні протягом години українські військові знищили на сході два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.