ЗСУ завдали удару по пункту управління окупантів у Горлівці, поранено 15 рашистів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Українські військові уразили пункт управління одного з підрозділів окупаційних військ в Горлівці Донецької області. Знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Поранено 15 загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
«За уточненою інформацією, підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в місті Горлівка Донецької області. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ. Інформація щодо загиблих окупантів уточнюється», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Сьогодні протягом години українські військові знищили на сході два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.