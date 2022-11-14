На сході ЗСУ за годину збили два ворожі безпілотники – Повітряні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сьогодні протягом години українські військові знищили на сході два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня. Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає УНН.
Цитата
"Сьогодні, з 10 до 11, на сході країни Повітряні сили знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня", – сказав Ігнат.
Нагадаємо
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що затишшя у завданні ракетних обстрілів з боку росії спричинене дефіцитом техніки.