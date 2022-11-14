На сході ЗСУ за годину збили два ворожі безпілотники – Повітряні сили

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"Сьогодні, з 10 до 11, на сході країни Повітряні сили знищили два БПЛА оперативно-тактичного рівня", – сказав Ігнат.

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що затишшя у завданні ракетних обстрілів з боку росії спричинене дефіцитом техніки.