На востоке ВСУ за час сбили два вражеских беспилотника – Воздушные силы

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"Сегодня, с 10 до 11, на востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня", – сказал Игнат.

Напомним

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что затишье в нанесении ракетных обстрелов со стороны россии вызвано дефицитом техники.