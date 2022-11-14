На востоке ВСУ за час сбили два вражеских беспилотника – Воздушные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня в течение часа украинские военные уничтожили на востоке два российских беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом на брифинге сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.
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"Сегодня, с 10 до 11, на востоке страны Воздушные силы уничтожили два БПЛА оперативно-тактического уровня", – сказал Игнат.
Напомним
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что затишье в нанесении ракетных обстрелов со стороны россии вызвано дефицитом техники.