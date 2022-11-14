росія має дефіцит ракет: у Повітряних силах пояснили затишшя

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“Ми бачимо таке затишшя. Особливо нічого не відбувається зараз. Відбуваються обстріли і ракетні удари прифронтових міст реактивною артилерією, а також зенітними комплексами С-300. Ми знаємо, що ними обстрілювали неодноразово Харківську, Миколаївську і Запорізьку області”, – сказав Ігнат.

За його словами, протягом минулого тижня не фіксували запуски “Шахедів” і крилатих ракет. Речник пояснив це тим, що противник не може собі дозволити постійно завдавати масованих ракетних ударів, тому що має певний дефіцит цього озброєння.

“Це стосується ракет Ха-555, Ха-101, а також “Калібр”. Особливо “Калібр”. Навіть у жовтні їх застосували не так багато, буквально до 15 “Калібрів” було застосовано протягом цього жовтня. Очевидно, що противник має дефіцит цих ракет”, – додав Ігнат.

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Російські окупанти активно ведуть повітряну розвідку і можуть атакувати правобережжя Херсонщини з лівого берега Дніпра. Начальниця обʼєднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк закликала херсонців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.